شكرا لقرائتكم تعرف على موعد سفر الأهلى لمواجهة بطل زيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى فجر الثامن من يناير الجاري موعدًا للسفر إلى زيمبابوي؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبات من المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى زيمبابوي في رحلة طيران تشهد ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا.

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كما حدد الجهاز الفني للفريق فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم حيث تغادر بعثة الأهلي زيمبابوي في اليوم التالي للمباراة على أن تصل إلى القاهرة في الموعد السابق ذكره.

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يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.