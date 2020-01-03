شكرا لقرائتكم الجونة يواصل استعداداته لمواجهة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الجونة، استعداداته لمواجهة أسوان، والتي تقام الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث قاد البرتغالي بيدرو مدرب الجونة، التدريبات الصباحية للفريق الساحلي التي أقيمت على ملعب الجونة.

وشهد مران الفريق حالة من الجدية بين اللاعبين كما تواجد حسام غالي مدير الكرة بالفريق للإشراف على التدريبات، ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة صوراً من المران وعلقت عليها: استمتعوا بعطلة نهاية الاسبوع.

و كان فريق الجونة قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الـ 11، سلبياً، أمام الانتاج الحربي، ليرفع رصيده إلى النقطة 11 في المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام، حيث نجح الفريق الساحلي في الفوز خلال 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين وتلقوا الهزيمة في 6 لقاءات أخرى.

Advertisements

وعلى الجانب الأخر يستأنف أسوان تدريباته مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الفريق بعد العودة إلى أسوان عقب الخسارة أمس من الزمالك بهدفين نظيفين، ويسعى الفريق لتحسين وضعه فى جدول الدورى العام خلال المباريات المتبقية فى الدور الأول بعد تراجعه فى جدول الترتيب إلى المركز قبل الأخير.

ويطمح عبد العاطى فى استغلال الإمكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسوانى لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادى تتمسك ببقائه.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، فازوا فى مباراة واحدة على حساب إنبى، وتعادلوا فى 4 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات أخرى.