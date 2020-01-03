شكرا لقرائتكم الأهلى يتسلم بطاقة كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصدر مسئول من داخل النادى الأهلى أن بطاقة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي الجديد وصلت اليوم ،الجمعة، عبر السيستم الخاص بقيد اللاعبين تمهيداً لقيد اللاعب في قائمة الأهلي المحلية، وذلك بعد المحادثات التى تمت خلال الساعات الماضية بين اللاعب ونادي أفيس البرتغالي الذى كان يلعب له كهربا قبل التوقيع للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.

وقال مصدر أن بطاقة كهربا تم وضعها عل السيستم منذ ساعات وتم إبلاغ الاهلي بهذا الأمر خاصة وأن هناك محادثات وإتصالات مكثفة تمت خلال الساعات الماضية بين أفيس البرتغالي والاهلي وإتحاد الكرة المصري لأنهاء أزمة البطاقة وهو ما حدث منذ فليل.

Advertisements

وأوضح مصدر أن الاهلي قدّم جميع أوراق قيد اللاعب في منطقة القاهرة وكذلك إتحاد الكرة تمهيداً لقيد اللاعب محلياً وهو ما سيحدث غداً بنسبة كبيرة بأعتبار أن إتحاد الكرة في عطلة رسمية اليوم وأن الاهلي لديه الوقت لقيد اللاعب غداً ثم المشاركة في مباراة أف سي مصر يوم الأحد المقبل بالدوري إذا قرر فايلر المدير الفني للأهلي ضمّه لقائمة الفريق، واشار المصدر إلى أن الأزمة التى أثارها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عقب مباراة مصر المقاصة مساء أمس الأول ، الأربعاء، إنتهت تماماً حيث تأكد مسئولو القلعة الحمراء أن قيد اللاعب سيتم خلال ساعات وبدون أزمات وأن ما ذكره عبد الحفيظ بشأن إستعلام أحد الأندية عن قيد كهربا لم ولن يُسبب أية أزمات بشأن قيد اللاعب خاصة بعدما وصلت البطاقة رسمياً لإتحاد الكرة.

أنهي الجهاز الإداري للنادي الأهلي إجراءات سفر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد الي زيمبابوي للمشاركة مع الفريق في مباراة بلاتينيىوم يوم ١١ يناير الجاري في الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.