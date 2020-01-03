شكرا لقرائتكم جونيور أجايى "جاهز" لقيادة هجوم الأهلي ضد نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى جاهزية النيجيري جونيور أجايي للتواجد في الحسابات الفنية الخاصة بمباراة إف سي مصر المقرر لها بعد غد الأحد ضمن الجولة 12 من مباريات الدوري العام.

وأضاف أن النيجيري أجايي تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بقوة في المران الجماعي امس وبات جاهزًا للتواجد في الحسابات الخاصة بمباراة إف سي مصر.



موعد مباراة الأهلي ونادي مصر

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا السبت استعدادًا لمواجهة «إف سي مصر» ، ويخوض الأهلي مرانه اليوم في الواحدة ظهرًا استعدادا لمواجهة اف سي مصر المقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء الأحد ، وهي المواجهة التي يسعي فيها الفريق لمواصلة انتصاراته المحلية والوصول إلى النقطة 30 والحفاظ على صدارة الدوري.

يذكر أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة إف سي مصر، عقب انتهاء المران الرئيسي غدًا السبت وبعدها الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.

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ترتيب الاهلي في الدوري المصري

ويمتلك الأهلي 27 نقطة في الدوري بعد الفوز في تسع مباريات يحتل بهم صدارة المسابقة المحلية.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق أكد أنه لابد من تطبيق تقنية الـ " VAR " فى بطولة الدورى المصرى لمساعدة الحكام فى إدارة المباريات و إظهار العدالة التحكمية فى بعض المواقف الصعبة ، وأوضح سيد عبد الحفيظ أن تقنية الـ" VAR " لا تقضى على متعة كرة القدم ولكن تطبيق العدالة التحكمية على جميع الفرق.

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن مواجهة أف سي مصر وبلاتينيوم هما أصعب مباراتين للأهلي في الفترة الحالية بسبب ضغط اللقاءات فى بطولة الدورى المصرى و دورى أبطال أفريقيا .

وعلق سيد عبد الحفيظ عن مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قائلا :" فوز الهلال على النجم، منح قوة للمجموعة، ودخل الفريق السوداني في المنافسة بكل قوة، ومع تحكيم عادل وأرضية ملعب جيدة سنحقق نتائج جيدة".