شكرا لقرائتكم أسوان يقترب من ضم مهاجم جديد بعد اصابة ثنائي الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تماسيح النيل بصدد التعاقد مع مهاجم وصانع ألعاب خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم صفوف الفريق خاصة بعد تعرض ثنائي الهجوم أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابهما عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وأكد أمين في تصريحات لـ الخليج 365، أنه من المقرر أن يقيد أسوان اللاعبين الجدد في قائمته خلال الأسبوع المقبل، ليكونا جاهزين للمشاركة مع الفريق أمام الجونة في مباراة الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد أسوان الثلاثاء المقبل.

ويعانى أبناء الجنوب من نقص الموارد المادية فى ظل حاجته لدفع مستحقات اللاعبين وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو يناير، وهو ما دفع الإدارة لطلب استعارة حازم مرسى مهاجم النادى الإسماعيلى الصاعد مجاناً نظراً للظروف المادية لأبناء الجنوب.

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يستأنف أسوان تدريباته مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الفريق بعد العودة إلى أسوان عقب الخسارة أمس من الزمالك بهدفين نظيفين، ويسعى الفريق لتحسين وضعه فى جدول الدورى العام خلال المباريات المتبقية فى الدور الأول بعد تراجعه فى جدول الترتيب إلى المركز قبل الأخير.

ويطمح عبد العاطى فى استغلال الإمكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسوانى لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادى تتمسك ببقائه.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، فازوا فى مباراة واحدة على حساب إنبى، وتعادلوا فى 4 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات أخرى.