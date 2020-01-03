شكرا لقرائتكم 2 مليون و50 ألف جنيه تكلفة تحصين الزمالك لظهيره الأيمن بعد لقاء أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بلغت التكلفة الإجمالية لعقد الصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن للزمالك، 2 مليون و50 ألف جنيه حيث شارك اللاعب مؤخرا بشكل أساسى فى تشكيل الأبيض أمام أسوان، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى لصالح الأبيض بهدفين دون رد.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن عقد أحمد عيد ينص على امتداده لمدة 3 مواسم ويحصل اللاعب فى الموسم الأول على 600 ألف جنيه وفى الموسم الثانى على 700 ألف جنيه وفى الموسم الثالث على 750 ألف جنيه، بعدما وقع للنادى عقدًا رسميًا بشكل احترافى فى إطار تحصينه واستمراره مع الفريق وتجنب أى عروض لإغرائه لرحيله عن النادى، خاصة أنه كان يحق له التوقيع خلال شهر يناير الجارى لأى نادى بشكل حر.

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وأضاف المصدر أن جلسة توقيع أحمد عيد على عقده الجديدة مع الزمالك، شهدت حضور محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول، الذى طالبه بالتوقيع للنادى خاصة أنه أحد أبناء النادى الأبيض ومن قطاع الناشئين وحتى يكون هذا العقد تمهيدًا لتواجده بشكل مستمر مع الفريق الأول، متمنيًا له انطلاقة جيدة مع الأبيض هذا الموسم، بعدما نجح فى لفت انتباه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، إليه بعدما اعتمد عليه اساسيًا فى مباراة أسوان.

وشارك أحمد عيد بشكل أساسى فى هذا المركز مع الزمالك أمام أسوان، نظرًا لغياب حازم إمام للإصابة بجانب غياب محمد عبدالغنى، مدافع الأبيض للإيقاف.

كان الفرنسى كارتيرون قد أشاد بمستوى أحمد عيد الذى قدمه خلال المباراة، موضحًا أن مباراة أسوان كانت فرصة جيدة للدفع به فى اللقاء لأنه يتابع قطاع الناشئين ومبارياته، موجهًا الشكر لقطاع الناشئين بالأبيض.