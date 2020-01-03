شكرا لقرائتكم بلاتينيوم ضد الأهلي .. عبدالحفيظ يطير إلى زيمبابوى الثلاثاء لترتيب إقامة البعثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري بالفريق فجر الثلاثاء المقبل موعدًا للسفر إلى زيمبابوي، للاطمئنان على كافة ترتيبات إقامة بعثة الفريق هناك، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها يوم 11 يناير الجاري في مدينة بولاوايو.

ويرغب عبد الحفيظ وعدلي في الاطمئنان على إقامة الفريق وملاعب التدريب والانتقالات وكافة الظروف المحيطة باللقاء قبل وصول البعثة إلى زيمبابوي .



موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم Advertisements

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، فجر الثامن من يناير الجاري موعدًا للسفر إلى زيمبابوي؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبات من المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى زيمبابوي في رحلة طيران تشهد ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.