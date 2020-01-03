أرسنال يهزم اليونايتد 2-صفر ويستعيـــد هيبتـه مـع أرتيتـا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

حقق أرسنال فوزه الأول تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، وجاء على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-صفر في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وهو الفوز الأول للنادي اللندني على أرضه في الدوري منذ السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والثاني في 16 مباراة في جميع المسابقات (مع مباراة أمس الأول).

وكان أرتيتا قد عين مدرباً للمدفعجية في 20 ديسمبر/كانون الأول الفائت خلفاً لمواطنه أوناي إيمري، حيث تعادل مع بورنموث أولاً قبل أن يسقط أمام ضيفه تشيلسي في المرحلة السابقة.

وبعد تعادل تشيلسي مع برايتون 1-1 كانت الفرصة متاحة أمام يونايتد لتقليص الفارق إلى نقطتين فقط مع «البلوز» الرابع في حال الفوز، إلا أن رصيده تجمد عند 31 نقطة في المركز الخامس، في حين رفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح العاجي نيكولاس بيبي النتيجة لأصحاب الأرض (8)، وكان أرسنال الأفضل في الشوط الأول وأثمر ضغطه المتواصل عن هدف ثان بعدما رفع بيبي ركنية تابعها الفرنسي الكسندر لاكازيت رأسية، تصدى لها دي خيا وتهيأت أمام اليوناني سوكراتيس الذي تابعها في سقف المرمى من مسافة قريبة (43).

وغاب عن صفوف يونايتد الفرنسي بول بوجبا بعد تجدد معاناته من إصابة في الكاحل أبعدته عن معظم مباريات هذا الموسم.

وأكد المدرب النرويجي أوليه غونار سولكسير قبل اللقاء «أنه مصاب، ولا يشعر بحالة جيدة في كاحله وسيغيب في الأسابيع القليلة المقبلة حتماً».

في المقابل، ظهر أرسنال بحالة قتالية عالية، وهذا ما كان يفتقده في السابق، كما أن خط دفاعه قاتل بشراسة، وكان أحد أسباب الفوز، وهذا يحسب للمدرب أرتيتا.

وحقق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين فوزاً صعباً على ضيفه إيفرتون 2-1 ملحقاً بالأخير خسارته الأولى في ثلاث مباريات منذ أن تولى الإشراف عليه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وافتتح البرازيلي غابريال جيزوس التسجيل (51)، ولم يكن إيفرتون ينهض من صدمة الهدف حتى تلقت شباكه هدفاً آخر عندما مرر رياض محرز كرة أمامية باتجاه جيزوس فاطلقها مباغتة في الشباك (58).

ونجح إيفرتون في تقليص الفارق عبر البرازيلي ريتشارليسون (71).

تحية لأرسنال

وبعد المباريات، هيمنت صحوة أرسنال على الصحافة البريطانية، وأشاد ريو فيرديناند مدافع اليونايتد السابق بمهارات النجم الألماني مسعود أوزيل الذي لعب دوراً كبيراً في الفوز، وقال فيرديناند: «هذه أول مرة أرى أوزيل يبتسم منذ 18 شهراً وهذا قطعاً بفضل أرتيتا».

وسبق لأوزيل أن زامل أرتيتا كلاعب في أرسنال، لذلك فإن العلاقة بينهما جيدة، وستصب في مصلحة الفريق.

ولمح سانليهي المدير الرياضي لأرسنال لإمكانية شراء دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج الألماني بعد رفضه تمديد عقده، فيما تحمس جمهور المدفعجية لشريط فيديو نشره أومتيتي مدافع برشلونة على «إنستجرام» وهو في ملعب الإمارات.

في المقابل، عبر مشجعو اليونايتد عن صدمتهم من الركلة الحرة التي نفذها لاعبهم البرازيلي فريد ووجهها لسقف ملعب الإمارات، ومن بين التغريدات: «حيوا فريد، ضرب كلبي الذي يلعب بالحديقة»، «رأيت للتو كرة فريد تطير فوق المنزل».

من جهته، تقبل البرتغالي مورينيو مدرب توتنهام البطاقة الصفراء التي حصل عليها في مباراة الخسارة من ساوثمبتون وقال بعدما شوهد وهو يتجسس على خطة سباركس، مدرب حراس ساوثمبتون: «كنت وقحاً، لكني كنت وقحاً مع شخص غبي»، في إشارة إلى سباركس الذي لم يقم بردة فعل إيجابية بعد «المزحة»، بل دخل في مشادة مع مورينيو، حيث تبادلا الكلمات البذيئة.