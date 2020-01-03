الـوصـل يـهـزم بـنـي يـاس 5 ــ 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

حقق الوصل فوزاً عريضاً على ضيفه بني ياس 5- 1 في زعبيل، في مباراة شهدت تسجيل نجمه البرازيلي فابيو لما ثلاثة أهداف «هاتريك» ليرفع رصيده العام في الدوري إلى 102 هدف، ويتجاوز لاعبين دفعة واحدة هما البرازيلي أندرسون الذي لعب للشارقة والوصل (99 هدفاً) والغاني جيان (العين وشباب الأهلي) صاحب 101 هدف.

وحقق الوصل الفوز الأكبر هذا الموسم، وافتتح أهدافه ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 11، وأضاف فرناندو غايبور الثاني في الدقيقة 24، وعاد ليما ليسجل الثالث (32) وأكمل البرازيلي (الهاتريك) في الدقيقة 67 من مجهود فردي، وأضاف ويلتون سواريز الخامس من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 93، في حين سجل أنطونيو لوبيز هدف بني ياس الوحيد (84).

بفوز الوصل العريض والمستحق نجح في الوصول إلى النقطة 18، فيما استقر رصيد السماوي عند 11 نقطة.