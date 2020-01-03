زلاتان يعد بقفز «سان سيرو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أمس، إلى مدينة ميلانو الإيطالية، للانضمام رسمياً إلى فريق ميلان وسط أجواء ترحيب كبيرة بالنجم الذي سبق أن ارتدى قميص «اللومباردي» من 2010 حتى 2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان.

وقال إبراهيموفيتش صاحب 38 عاماً: «لدي كثير من الذكريات هنا في نفس المكان.. الشيء المهم أنني في ميلان».

وتابع: «كنت أقول دائماً إن هذا هو بيتي.. أخيراً عدت إلى هنا، على الرغم من أنني لعبت لفرق عديدة لكنني عدت».

وأتم بقوله: «رسالة للجماهير.. انتظروني في استاد سان سيرو، كي أجعله يقفز مرة أخرى مثلما حدث في السابق».