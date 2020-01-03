«شرطة الفجيرة» تنظم مبادرة للدراجات الهوائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الفجيرة، مبادرة «ركوب الدراجة الهوائية» على كورنيش الفجيرة، بمشاركة مختلف الفئات العمرية من أبناء الدولة والجاليات المقيمة في الإمارة، بهدف تعزيز مفهوم ممارسة الأنشطة الرياضية وتشجيع نمط الحياة الصحي بين منتسبيها وأفراد المجتمع، فضلاً عن زيادة الوعي بشأن البيئة وفوائد ركوب الدراجات الهوائية.

وأكد النقيب علي بن خاتم الشامسي، مدير فرع الرياضة والأنشطة المجتمعية أن تنظيم هذه المبادرة يأتي ضمن برامج الخطة التشغيلية لعام 2020 والسعي لنشر ثقافة استخدام الدراجة الهوائية كأسلوب حياة يومي، وتحفيز الناس على ممارسة الرياضة، نظراً لأهميتها في زيادة القوة العضلية والمرونة وخفض مستوى الدهون في الجسم، إضافة إلى تقوية العظام ومنع أمراض السمنة، فضلاً عن دورها في الحد من الانبعاثات الضارة للسيارات.