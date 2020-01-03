شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدرب فنزويلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقال رافاييل دوداميل من منصب المدير الفني لمنتخب فنزويلا لكرة القدم، قبل نحو ثلاثة أشهر من انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.
ووفقاً لتقارير لوسائل الإعلام البرازيلية، فإن دوداميل قد يتولى تدريب نادي أتلتيكو مينيرو الذي يبحث عن مدرب جديد منذ رحيل فاجنر مانشيني.
وتولى دوداميل تدريب منتخب فنزويلا في 2016 وبلغ به دور الثمانية للنسخة الأخيرة من كوبا أمريكا.
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