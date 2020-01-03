بوغبا يغيب شهراً عن اليونايتد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيفتقد مانشستر يونايتد لنحو شهر لاعب خط وسطه الفرنسي بول بوغبا الذي سيضطر للخضوع لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الكاحل، ما يتوقع أن يفرض صعوبات إضافية على فريقه.

وغاب اللاعب الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، لفترات طويلة هذا الموسم عن صفوف الفريق بسبب مشكلة الكاحل، ومنها قرابة ثلاثة أشهر متواصلة، قبل ان يعود في الفوز على واتفورد 2-صفر في 22 ديسمبر/‏ كانون أول الماضي.