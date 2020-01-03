شكرا لقرائتكم خبر عن بوغبا يغيب شهراً عن اليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيفتقد مانشستر يونايتد لنحو شهر لاعب خط وسطه الفرنسي بول بوغبا الذي سيضطر للخضوع لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الكاحل، ما يتوقع أن يفرض صعوبات إضافية على فريقه.
وغاب اللاعب الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، لفترات طويلة هذا الموسم عن صفوف الفريق بسبب مشكلة الكاحل، ومنها قرابة ثلاثة أشهر متواصلة، قبل ان يعود في الفوز على واتفورد 2-صفر في 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغبا يغيب شهراً عن اليونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.