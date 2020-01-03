شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مميزة في ماراثون «ســتاندرد تشارترد» دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتمع نخبة الرياضيين الإفريقيين في أول سباق ماراثون دولي كبير لهذا العام وهو ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، والذي سينطلق يوم 24 يناير برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .

وسيقود الإثيوبيان سولومون ديكسيسا (2:04:40) وسيفو تورا (2:04:44) منافسات الرجال بينما تتصدر الفائزة السابقة وركنش ديجيفا (2:17:41) واليمو ميغيرتو (2:21:10) أيضاً من إثيوبيا سباق النخبة للسيدات عندما تستضيف دبي العديد من أفضل العدائين والعداءات للمرة 21. ومع تسجيله أفضل رقم شخصي عالمي 2:04:40 سيكون ديكسيسا البالغ من العمر 25 عاماً أسرع رياضي على خط البداية.

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