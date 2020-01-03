شكرا لقرائتكم خبر عن لي تاي مدرباً للصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم تعيين لي تاي مديراً فنياً لمنتخب البلاد الوطني بهدف قيادته للتأهل إلى مونديال 2022. وجاء تعيين لي تاي، لاعب خط وسط فريق إيفرتون الإنجليزي سابقاً، في أعقاب الرحيل المفاجئ للإيطالي المخضرم مارشيلو ليبي عن تدريب المنتخب الصيني في نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي. وتولى لي تاي (42 عاماً) تدريب نادي ووهان زال الصيني قبل أن يتولى منصبه الجديد، علماً بأنه شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2002.

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