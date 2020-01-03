مواجهتان من العيار الثقيل في دوري الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تستكمل مباريات الجولة الثامنة من دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم، بمواجهتي النصر وضيفه شباب الأهلي، ومليحة ودبا الحصن في مباراتي مفترق طرق للأندية الأربعة.

يقف شباب الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة وهو يصطدم في ديربي دبي بنده التقليدي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة ويسعى إلى الفوز من أجل اعتلاء القمة.

فيما يسعى نادي مليحة السادس بثماني نقاط إلى مواصلة النتائج الإيجابية أمام دبا الحصن الخامس برصيد 9 نقاط، وفوز الحصن اليوم يجعله قريباً من المراكز الأولى وسيكون أكبر المستفيدين من صدام شباب الأهلي والنصر، فضلاً عن كون المباراة تجمع بين افضل فريقين في الجولات الماضية من الدوري.

وتشهد كرة الصالات صراعاً من نوع آخر خلال الأيام القادمة، حيث تسابق الأندية الخطى من أجل دعم الصفوف بأفضل اللاعبين المقيمين، وصفقات تبادلية مع لاعبين مواطنين، ويخطط نادي دبا الحصن لضم لاعب كبير، وربما يكمل اتفاقه مع البرازيلي الموهوب ماركينوس لاعب المراحل السنية في نادي سانتوس سابقاً، وهو سيسجل في فئة المقيمين.