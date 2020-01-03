رحيل أم هروب من الزمالك؟.. حساب فرجاني ساسي على تويتر يكشف وجهة النجم التونسي المقبلة

اقترب النجم التونسي ولاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، فرجاني ساسي، من الرحيل عن صفوف الفريق والانضمام إلى صفوف أحد الفرق في الدوري السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبالنظر إلى الحساب الرسمي للاعب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن فرجاني ساسي قام بمتابعة حساب النادي الأهلي السعودي، الذي يقوده المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس.

والفترة الماضية، تداولت أنباء عن قرب رحيل النجم الدولي التونسي عن صفوف الزمالك، بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة، وانضمامه إلى صفوف أحد الفرق السعودية.

وكان ساسي قد غادر القاهرة، فجر اليوم الجمعة، متوجهاً إلى تونس، بعد حصوله على الإنذار الثاني خلال مباراة الزمالك وأسوان التي أقيمت مساء أمس الخميس والتي انتهتب فوز الأبيض بهدفين نظيفين.

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وذكرت وسائل إعلامية أن ساسي غادر القاهرة متوجهاً إلى تونس بعد موافقة المدير الفني للزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر لها داخل مجلس إدارة الزمالك قولها إن ساسي حجز تذاكر الطيران من قبل مباراة أسوان وكان ينوي السفر إلى تونس بدون علم الجهاز، خاصة وأنه كان سوف يلعب مواجهة الأحد أمام طنطا بشكل طبيعي.

وأضافت المصادر أن اللاعب كان سوف يطير إلى بلده عقب مباراة أمس من قبل حصوله على الإنذار الثاني وحجزه تذاكر الطيران قبل مواجهة أسوان يؤكد ذلك، وسوف تشهد الساعات المقبلة نية اللاعب من العودة أو الهروب مثل مواطنه حمدي النقاز.