شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يتابع حساب الأهلى السعودى على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الدولى التونسى فرجانى ساسى، صانع ألعاب الزمالك، متابعة الحساب الرسمى لأهلى جدة السعودى عبر تويتر، ووافق الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على منح فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا، خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.

ووافق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، على سفر اللاعب وحصل أيضا طارق حامد على راحة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .

ويستعد فريق الزمالك لملاقة طنطا ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها الأحد المقبل، والتى ستقام على ملعب غزل المحلة بمدينة المحلة الكبرى.

ونفى أحمد بامعوضة، المدير التنفيذى لنادى أهلى جدة السعودى فى وقت سابق، والذى يقوده المدرب السويسرى كريستيان جروس، ما تردد فى الفترة الأخيرة حول رغبة النادى فى التعاقد مع فرجانى ساسى.

وقال بامعوضة، خلال تصريحات لقناة SBC السعودية، "غير صحيح تماما ما تردد حول التفاوض مع فرجانى ساسى فى الوقت الراهن، وقد تكون الأخبار اجتهادات صحفية".

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أضاف: "لا أعتقد أن فرجانى ساسى يلعب بمركز صانع اللعب، ولم أرَه يقوم بهذا الدور سواء فى الترجى أو النصر أو الزمالك حاليا".

وانضم فرجانى ساسى إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الماضي، ونجح فى تحقيق لقب الكونفدرالية مع الفريق الأبيض بالإضافة إلى بطولة كأس مصر.