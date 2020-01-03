شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مُطلعة لـ"الخليج 365" أن بطاقة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد وصلت اليوم، الجمعة، عبر السيستم الخاص بقيد اللاعبين تمهيداً لقيد اللاعب فى قائمة الأهلى المحلية، وذلك بعد المحادثات التى تمت خلال الساعات الماضية بين اللاعب ونادى أفيس البرتغالى الذى كان يلعب له كهربا قبل التوقيع للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.

وقال المصدر، إن بطاقة كهربا تم وضعها عل السيستم منذ ساعات وإبلاغ الأهلى بهذا الأمر، خاصة أن هناك محادثات واتصالات مكثفة تمت خلال الساعات الماضية بين أفيس البرتغالى والأهلى واتحاد الكرة المصرى لإنهاء أزمة البطاقة، وهو ما حدث منذ فليل.

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وأوضح مصدر أن الأهلى قدّم جميع أوراق قيد اللاعب فى منطقة القاهرة وكذلك اتحاد الكرة تمهيداً لقيد اللاعب محلياً، وهو ما سيحدث غداً بنسبة كبيرة، باعتبار أن اتحاد الكرة فى عطلة رسمية اليوم، وأن الأهلى لديه الوقت لقيد اللاعب غداً ثم المشاركة فى مباراة إف سى مصر يوم الأحد المقبل بالدورى إذا قرر فايلر المدير الفنى للأهلى ضمّه لقائمة الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الأزمة التى أثارها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عقب مباراة مصر المقاصة مساء أمس الأول، الأربعاء، انتهت تماماً ، حيث تأكد مسئولو القلعة الحمراء أن قيد اللاعب سيتم خلال ساعات ودون أزمات، وأن ما ذكره عبد الحفيظ بشأن استعلام أحد الأندية عن قيد كهربا لم ولن يُسبب أية أزمات بشأن قيد اللاعب خاصة بعدما وصلت البطاقة رسمياً لاتحاد الكرة.

وأنهى الجهاز الإدارى للنادى الأهلى إجراءات سفر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد الى زيمبابوى للمشاركة مع الفريق فى مباراة بلاتينيىوم يوم 11 يناير الجارى فى الجولة الرابعة لدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.