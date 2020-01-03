شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواصل استعداداته لمواجهة أسوان فى الجولة 12 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة استعداداته لمواجهة أسوان، والتى تقام الثلاثاء المقبل فى منافسات الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث قاد البرتغالى بيدرو مدرب الجونة، التدريبات الصباحية للفريق الساحلى التى أقيمت على ملعب الجونة.

وشهد مران الفريق حالة من الجدية بين اللاعبين، كما تواجد حسام غالى مدير الكرة بالفريق للإشراف على التدريبات، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة صوراً من المران وعلقت عليها، "استمتعوا بعطلة نهاية الأسبوع".

وكان فريق الجونة قد تعادل فى مباراته الأخيرة بالدورى التى أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الـ 11، سلبياً، أمام الانتاج الحربي، ليرفع رصيده إلى النقطة 11 فى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، حيث نجح الفريق الساحلى فى الفوز خلال 3 مباريات وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى 6 لقاءات أخرى.

وعلى الجانب الآخر، يستأنف أسوان تدريباته مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الفريق بعد العودة إلى أسوان عقب الخسارة أمس من الزمالك بهدفين نظيفين، ويسعى الفريق لتحسين وضعه فى جدول الدورى العام خلال المباريات المتبقية فى الدور الأول بعد تراجعه فى جدول الترتيب إلى المركز قبل الأخير.

ويطمح عبد العاطى فى استغلال الإمكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسوانى لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادى تتمسك ببقائه.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، فازوا فى مباراة واحدة على حساب إنبى، وتعادلوا فى 4 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات أخرى.

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تدريبات الجونة



جانب من التدريبات



حسام غالي