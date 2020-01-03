شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر وعودة الأهلى من زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فجر الثامن من يناير الجارى موعدًا للسفر إلى زيمبابوى؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وبات من المقرر أن تطير بعثة الأهلى إلى زيمبابوى فى رحلة طيران تشهد ترانزيت فى مطار أديس أبابا الإثيوبى قبل الوصول إلى هرارى، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التى تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا.

كما حدد الجهاز الفنى للفريق فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوى عقب مواجهة بلاتينيوم حيث تغادر بعثة الأهلى زيمبابوى فى اليوم التالى للمباراة على أن تصل إلى القاهرة فى الموعد السابق ذكره.

وفى سياق مختلف اقترب حسين الشحات لاعب الأهلى من العودة لقائمة الفريق فى مباراة إف سى مصر، المقرر لها السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد، فى الجولة الـ12 للدورى، بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة التى حرمته من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة، وكذلك من مباراة المقاصة الأربعاء الماضى ببطولة الدورى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وبات الشحات لائقاً من الناحية الطبية بنسبة كبيرة لمواجهة إف سى مصر التى ستقام على ملعب القاهرة الدولى وإن كان ذلك سيتحدد خلال مران الفريق .

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وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن الثنائى حسين الشحات وجونيور أجايى يقتربان من المشاركة فى مباراة لتدعيم الفريق هجوميًا، خاصة أن الأهلى فى أمس الحاجة لجميع عناصره؛ من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات المحلية، مشيراً إلى أن الجهاز الفنى سيطمئن من خالد محمود، طبيب الفريق، على موقف الثنائي، ومدى إمكانية لحاقهما بمباراة إف سى مصر، مؤكدًا أن هناك متسعا من الوقت لتجهيزهما قبل مواجهة الأحد المقبل.

يذكر أن الأهلى يمتلك 6 نقاط فى دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.