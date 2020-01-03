شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عضو سابق باتحاد الكرة يتدخل فى عمل الجبلاية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، برئاسة هانى أبو ريدة، يتدخل حتى الآن فى عمل لجان اتحاد الكرة وكأنه مازال عضواً فى الجبلاية.

وقال شوبير، فى برنامجه ملعب أون الذى يقدمه على قناة أون سبورت، إن العضو المذكور، الذى لم يسمه، يتدخل فى عمل اللجان ويتحدث "هاتفيا" بشكل يومى مع إدارات اتحاد الكرة ويمنحهم تعليمات خاصة فى العمل وأوامر تصل إلى حد التحكم فى موعد صرف مرتبات الموظفين والرد على الفاكسات ومواعيدها، موضحاً أن عضو الجبلاية السابق يتعامل مع موظفى الجبلاية وقرارات اتحاد الكرة وكأنه لا يزال فى الجبلاية حتى الآن.

وانتقد شوبير تصرفات العضو السابق مؤكدا أن الخطأ يقع على موظفى الجبلاية الذين يسمعون كلامه وينفذون تعليماته، وكذلك اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى التى تسمح بمثل تلك الأمور، مشدداً على أن عمرو الجناينى يعلم ما يقوم به العضو السابق ولا يضع حداً لمثل هذه التصرفات التى تقلل من حجم اللجنة الخماسية ونفوذها داخل الاتحاد.

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وكان مسئولو اتحاد الكرة قد كشفوا فى وقت سابق أن تقريرا خاصا من الرقابة الإدارية دون بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر السابق والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى بعدم رد أجيرى مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة، أم الملاحظة الثانية وهى و جود فرق صرف عمله خلال صرف راتبه الشهرى أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحى، بناءً على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.