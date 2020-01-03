شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون و50 ألف جنيه تكلفة تحصين ظهير الزمالك بعد لقاء أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت التكلفة الإجمالية لعقد الصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن للزمالك، 2 مليون و50 ألف جنيه، وشارك اللاعب مؤخرا بشكل أساسى فى تشكيل الأبيض أمام أسوان، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن عقد أحمد عيد لمدة 3 مواسم ويحصل اللاعب فى الموسم الأول على 600 ألف جنيه وفى الموسم الثانى على 700 ألف جنيه وفى الموسم الثالث على 750 ألف جنيه، بعدما وقع للنادى عقدًا رسميًا بشكل احترافى فى إطار تحصينه واستمراره مع الفريق وتجنب أى عروض لإغرائه لرحيله عن النادى، خاصة أنه كان يحق له التوقيع خلال شهر يناير الجارى لأى نادٍ بشكل حر.

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وأضاف المصدر، أن جلسة توقيع أحمد عيد على عقده الجديد مع الزمالك شهدت حضور محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول، الذى طالبه بالتوقيع للنادى، خاصة أنه أحد أبناء النادى الأبيض وقطاع الناشئين وحتى يكون هذا العقد تمهيدًا لتواجده بشكل مستمر مع الفريق الأول، متمنيًا له انطلاقة جيدة مع الأبيض هذا الموسم، بعدما نجح فى لفت انتباه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، بعدما اعتمد عليه اساسيًا فى مباراة أسوان.

وشارك أحمد عيد بشكل أساسى فى هذا المركز مع الزمالك أمام أسوان، نظرًا لغياب حازم إمام للإصابة بجانب غياب محمد عبد الغنى مدافع الأبيض للإيقاف.

وكان الفرنسى كارتيرون قد أشاد بمستوى أحمد عيد الذى قدمه خلال المباراة، موضحًا أن مباراة أسوان كانت فرصة جيدة للدفع به فى اللقاء لأنه يتابع قطاع الناشئين ومبارياته، موجهًا الشكر لقطاع الناشئين بالأبيض.