شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وعدلى يغادران إلى زيمبابوى الثلاثاء للترتيب لبعثة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، وسمير عدلي المدير الإدارى بالفريق فجر الثلاثاء المقبل إلى زيمبابوى للاطمئنان على كافة ترتيبات إقامة بعثة الفريق هناك؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها يوم 11 يناير الجارى فى مدينة بولاوايو.

ويرغب عبد الحفيظ وعدلى فى الاطمئنان على إقامة الفريق وملاعب التدريب والانتقالات وكافة الظروف المحيطة باللقاء قبل وصول البعثة إلى زيمبابوى .

وحدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فجر الثامن من يناير الجارى موعدًا للسفر إلى زيمبابوي؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

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وبات من المقرر أن تطير بعثة الأهلى إلى زيمبابوى فى رحلة طيران تشهد ترانزيت فى مطار أديس أبابا الإثيوبى قبل الوصول إلى هرارى، عاصمة زيمبابوى، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التى تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا.

ومن المتوقع أن يكون حسين الشحات لاعب وسط الفريق ضمن بعثة الفريق إلى زيمبابوى بعدما اقترب من العودة لقائمة الفريق فى مباراة إف سى مصر، المقرر لها السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد، فى الجولة الـ12 للدورى، بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة التى حرمته من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة، وكذلك من مباراة المقاصة الأربعاء الماضى ببطولة الدورى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وبات الشحات لائقاً من الناحية الطبية بنسبة كبيرة لمواجهة إف سى مصر التى ستقام على ملعب القاهرة الدولى وإن كان ذلك سيتحدد خلال مران الفريق .

الأهلى يمتلك 6 نقاط فى دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.