شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جاهزية النيجيرى جونيور أجايى للتواجد فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة إف سى مصر، المقرر لها بعد غد الأحد، بالجولة 12 من مباريات الدورى العام، موضحا أن النيجيرى أجايى تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بقوة فى المران الجماعى أمس، وبات جاهزًا للتواجد فى الحسابات الخاصة بمباراة إف سى مصر.

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا غدًا السبت استعدادًا لمواجهة «إف سى مصر»، ويخوض الأهلى مرانه اليوم فى الواحدة ظهرًا استعدادا لمواجهة إف سى مصر، التى يسعى فيها الفريق لمواصلة انتصاراته المحلية والوصول إلى النقطة 30 والحفاظ على صدارة الدورى.

يذكر أن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، يعلن قائمة الفريق لمواجهة إف سى مصر عقب انتهاء المران الرئيسى غدًا السبت وبعدها الدخول فى معسكر مغلق استعدادًا للمباراة. ويمتلك الأهلى 27 نقطة فى الدورى بعد الفوز فى تسع مباريات يحتل بهم صدارة المسابقة المحلية.

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من جهته، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أنه لابد من تطبيق تقنية الـ " VAR " فى بطولة الدورى المصرى لمساعدة الحكام فى إدارة المباريات وإظهار العدالة التحكمية فى بعض المواقف الصعبة، وأوضح سيد عبد الحفيظ أن تقنية الـ" VAR " لا تقضى على متعة كرة القدم ولكن تطبيق العدالة التحكمية على جميع الفرق.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن مواجهة إف سى مصر وبلاتينيوم هما أصعب مباراتين للأهلى فى الفترة الحالية، بسبب ضغط اللقاءات فى بطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا.

وعلق سيد عبد الحفيظ عن مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا قائلا، "فوز الهلال على النجم منح قوة للمجموعة، ودخل الفريق السودانى فى المنافسة بكل قوة، ومع تحكيم عادل وأرضية ملعب جيدة سنحقق نتائج جيدة".