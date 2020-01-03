شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة طنطا فى الدورى بعد ثنائية أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة طنطا الأحد المقبل فى الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز، كان الزمالك قد فاز على أسوان بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الحادية عشرة للدورى الممتاز أحرزهما مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، رافعا رصيده إلى 18 نقطة بالبطولة، ورفض كارتيرون منح اللاعبين راحة نظراً لضيق الوقت.

ووافق كارتيرون على منح التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته، على أن يعود بعد لقاء طنطا، خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.

كما وافق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، على سفر اللاعب، وحصل أيضا طارق حامد على راحه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره أسوان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادى عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز مصطفى محمد هدف الزمالك، فى الدقيقة 43، بعدما تلقى كرة طولية من طارق حامد، ليضع الكرة من فوق مسعد عوض، المتقدم خارج مرماه، وفى الدقيقة 63 أضاف أحمد سيد زيزو، الهدف الثانى للفريق الأبيض.

وكان محمود علاء أهدر ضربة جزاء، لصالح الزمالك، احتسبها طارق سامى حكم المباراة، بعد قيام مدافع أسوان بعرقلة أوباما.

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ولعب الفريق الأبيض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52، بعد تعرض طارق حامد للطرد، نتيجة حصوله على الإنذار الثانى بسبب تدخله العنيف ضد مدافع أسوان.

وأعرب الفرنسى باتريس كارتيرون عن سعادته بالفوز على فريق أسوان بالدورى الممتاز، واصفا إياه بالمهم جدا، خاصة بعد التعادل امام سموحة والإنتاج الحربى.

وأضاف كارتيرون بعد اللقاء أن روح اللاعبين كانت عالية جدا خاصة بعد طرد طارق حامد، متمنيا استمرار هذة الروح فى المباريات المقبلة.

وأشار مدرب الزمالك إلى أن الفريق سيفتقد طارق حامد وفرجانى ساسى قى لقاء طنطا المقبل، لكن الفريق جاهز لتعويض الغيابات، موضحا أن الأداء الهجومى تحسن كثيرا.

وعن ضغط المباريات قال كارتيرون، “قررت خضوع اللاعبين للاستشفاء قبل مواجهة طنطا وسأنظر فى عملية التدوير”، مشيدا بالناشئ أحمد عيد والذى قدم مباراة جيدة وكانت مباراة أسوان فرصة للدفع به، مشددا على أنه يتابع قطاع الناشئين ويشكرهم على ما يقدمونه للفريق.