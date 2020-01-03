شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يبدأ الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، تدريباته على الاستاد استعدادًا لمباراته المهمة والمرتقبة التى تجمعه بنظيره الإنتاج الحربى، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدورى.

وقرر إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، منح مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة أمس أمام سموحة وانتهت بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف راحة لمدة يوم واحد، ليستأنفوا التدريب غداً السبت، على أن يؤدى باقى اللاعبين تدريبهم اليوم الجمعة.

وأعرب إيهاب جلال عن سعادته بالفوز على سموحة، والذى سيعطى دافعًا كبيرًا للاعبين فى المباريات المقبلة، مضيفًا أن الفوز جاء فى الوقت المناسب تمامًا ليمنح الفريق ثلاث نقاط غالية كان فى غاية الحاجة إليها للاقتراب كثيرًا من المربع الذهبى.

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وأشار إيهاب جلال إلى أن التوفيق لازم المصرى خلال مباراة سموحة فكان الفوز، وأن التوفيق كان قد جانب الفريق خلال المباريات الأربع التى خسرها الفريق بالدورى والتى لم يكن يستحق فيها الخسارة على الإطلاق.

وأبدى إيهاب جلال سعادته الطاغية بالروح القتالية لدى اللاعبين على مدار شوطى المباراة، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد فلا يوجد فارق بين لاعب أساسى وآخر احتياطى، مشيدًا بالروح القتالية التى كان عليها اللاعب أحمد ياسر حتى وهو على مقاعد البدلاء.

وعن هدف محمود وادى فى مباراة سموحة، أكد إيهاب جلال أن الهدف جاء تتويجًا لمجهودات وادى خلال الفترة الماضية والتى بذل فيها اللاعب مجهودًا كبيرًا فى قيادة هجمات المصرى بصحبة زميله أوستين أموتو، مشيدًا بالمستوى الطيب الذى ظهر به الثلاثى عمر كمال عبد الواحد وعمرو موسى وفريد شوقى والذين بذلوا مجهودًا كبيرًا على مدار الشوطين، كما أعرب ايهاب جلال عن سعادته بالمستوى المتميز للاعب أحمد عادل ميسى خلال الفترة التى شارك فيها والتى أسهم خلالها فى احتساب ركلة جزاء للمصرى نتيجة عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد المصرى إلى النقطة الرابعة عشرة من عشر مباريات يحتل بهم المركز التاسع، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة السابعة عشر من أحد عشر مباراة يحتل بها المركز الرابع.