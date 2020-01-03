شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري.. الأهلي فى الصدارة والزمالك يعود للمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النادي الأهلي هيمنته على صدارة ترتيب جدول الدوري العام بعد مرور 11 جولة من عمر المسابقة المحلية، ورغم أن المارد الأحمر لم يخض حتى الآن سوى 9 مباريات فقط كأقل الفرق في البطولة خوضاً للمباريات بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، إلا أن أبناء التتش استطاعوا تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن بتسعة انتصارات ليرفعوا رصيدهم إلى النقطة 27 على قمة الدورة.

وفي المركز الثاني جاء نادى المقاولون العرب الذي يقدم مستوى متميزا منذ انطلاق البطولة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، واستطاع ذئاب الجبل أن يحصدوا 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل، فيما تلقى المقاولون هزيمتين فقط في 11 مباراة حتى الآن.

وتوقف رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 20 في المركز الثالث بجدول المسابقة بعد خسارة زعيم الثغر في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف، فيما عاد فرسان ميت عقبة من بعيد إلى المركز الرابع والمربع الذهبي بالجدول بعدما ابتعدوا إلى وسط جدول المسابقة بسبب تراجع النتائج، حيث نجح نادى الزمالك في استعادة انتصاراته بالدوري عقب تغلبه على نادى أسوان بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 11 والتي أقيمت أمس.

أما فى المراكز الثلاثة الأخيرة فجاء وادي دجلة متذيلاً جدول المسابقة برصيد 6 نقاط فقط، فيما احتل أسوان المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، وفي المركز الـ 16 جاء طلائع الجيش برصيد 8 نقاط، إلا أن الطلائع ودجلة لم يخوضا سوى 10 مباريات حتى الآن.

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وفي وسط الجدول استطاع النادي المصري أن يتقدم إلى المركز التاسع بعد تغلبه على سموحة أمس بهدفين مقابل هدف، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى النقطة 14، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة 17 في المركز الخامس، وفي المركز السادس جاء فريق بيراميدز برصيد 16 نقطة بعد خسارته أمام حرس الحدود في الجولة الماضية بهدف نظيف.