الأهلي يحدد موعد السفر إلى زيمبابوي ويعلن جاهزية أجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فجر الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير الجاري موعدًا للسفر إلى زيمبابوي، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم 11 يناير الجاري، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات للمسابقة.

وستطير بعثة الأهلي إلى زيمبابوي في رحلة طيران تشهد ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي.

وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا.

وستغادر بعثة الأهلي زيمبابوي في اليوم التالي للمباراة، على أن تصل إلى القاهرة فجر 13 يناير.

وسيسافر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، رفقة المدير الإداري سمير عدلي فجر الثلاثاء إلى زيمبابوي، للاطمئنان على كافة ترتيبات إقامة بعثة الفريق في مدينة بولاوايو، التي تحتضن اللقاء.

ويرغب عبد الحفيظ وعدلي في الاطمئنان على إقامة الفريق وملاعب التدريب والانتقالات وكافة الظروف المحيطة باللقاء قبل وصول البعثة إلى زيمبابوي.

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وتشهد رحلة عبد الحفيظ وعدلي إلى زيمبابوي الهبوط ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي وبعدها ترانزيت أخر في لوساكا بزامبيا قبل الوصول إلى العاصمة هراري ومنها إلى مدينة بولاوايو.

ويمتلك الأهلي 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

من جانبه، سيدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا السبت استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، المقرر لها بعد غد الأحد ضمن الجولة 12 من الدوري العام.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم في الواحدة ظهرًا استعدادا لمواجهة إف سي مصر ،التي يسعي فيها الفريق لمواصلة انتصاراته المحلية والوصول إلى النقطة 30 والحفاظ على صدارة الدوري.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي جاهزية النيجيري جونيور أجايي للتواجد في الحسابات الفنية الخاصة بمباراة إف سي مصر.

وأضاف أن أجايي تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بقوة في المران الجماعي أمس الخميس، وبات جاهزًا للتواجد في الحسابات الخاصة بمباراة إف سي مصر.

ويمتلك الأهلي 27 نقطة في الدوري بعد الفوز في تسع مباريات يحتل بهم صدارة المسابقة المحلية.