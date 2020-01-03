تقرير.. الزمالك يخشى شبح إنبي أمام طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد الزمالك إلى طريق الانتصارات بعد تجاوز عقبة أسوان بثنائية نظيفة أمس الخميس بنتيجة (2-0) في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولكنه قد يواجه أزمة حين يخوض المباراة المقبلة بالمسابقة أمام طنطا، الأحد.

سيفقد الزمالك خدمات الثنائي طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي في مواجهة طنطا، فالأول سيغيب بعد طرده في لقاء أسوان، والثاني غادر إلى تونس في ظل إيقافه بسبب تراكم البطاقات بعد حصوله على الإنذار الثالث أمس.

وطلب فرجاني ساسي الحصول على إذن للسفر إلى بلاده من أجل الاطمئنان على أسرته وزيارتهم على أن يعود بعد 48 ساعة، ليحصل على موافقة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة.

ويخشى الزمالك شبح سيناريو لقاء إنبي، في المباراة التي بدأها دون ثنائي الوسط حامد وساسي بعد استبعادهما من القائمة، وانتهت بتلقيه هزيمة قاتلة على يد الفريق البترولي (2-1) في الأسبوع السادس للدوري يوم 25 نوفمبر 2019.

المباراة المحلية الأخيرة للمدرب الصربي السابق ميتشو أمام إنبي استعان خلالها بالجناح الهجومي أحمد سيد "زيزو" بجوار محمد حسن في وسط الملعب، في ظل غياب لاعب الوسط المدافع الآخر محمود عبدالعزيز "زيزو" بداعي الإصابة.

وكان الزمالك واجه الأمر نفسه في مواجهة إف سي مصر خلال شهر أكتوبر الماضي في الجولة الثالثة بغياب حامد وساسي، وتوقفت وقتها انطلاقة الأبيض بعد تحقيق انتصارين ليسقط في فخ التعادل أمام الفريق الصاعد لأول مرة للممتاز.

وسيتعين على كارتيرون تعويض غياب طارق حامد وفرجاني ساسي أمام طنطا في مباراة الأحد بالأسبوع الـ12، وسيتجه المدرب للاعتماد على محمد حسن بعد حصوله على فرصة المشاركة لدقائق أمام أسوان في الوسط مع أحمد سيد زيزو.

أحمد زيزو -الذي تم الاعتماد عليه في وسط الملعب المدافع خلال ثلاث مواجهات هذا الموسم أمام الاتحاد السكندري، إف سي مصر وإنبي- لعب من قبل في هذا المركز مع ليرس البلجيكي قبل انتقاله لموريرينسي البرتغالي ومنه للزمالك.

وبالتالي قد يعود المغربي محمد أوناجم أساسيًا أو إسلام جابر للظهور في مواجهة أسوان، ليلعب أي منهما في الخط الهجومي ضد طنطا كجناح بجوار يوسف أوباما بالوسط وأشرف بنشرقي على الجناح الآخر خلف المهاجم مصطفى محمد.

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وفي ظل عدم جاهزية حازم إمام ورحيل التونسي حمدي النقاز، قد يتم الاعتماد على الظهير الأيمن الناشئ أحمد عيد للمباراة الثانية على التوالي، وذلك بعد بدايته الموفقة أمام أسوان كونه الأكثر قطعًا للكرات، وحصوله على إشادة كارتيرون.

وبعد الحفاظ على نظافة شباكه محليًا في الثلاث مباريات الأخيرة التي خاضها الزمالك في الدوري أمام سموحة، الإنتاج الحربي وأسوان، سيحافظ محمد أبو جبل على مكانه في حراسة المرمى بدلا من محمد عواد الذي استقبل سبعة أهداف.

وسيلجأ الزمالك للتدوير في ظل ضغط المباريات، حيث سيخوض 7 مواجهات في الدوري ودوري أبطال أفريقيا بالشهر الجاري، ليصرح كارتيرون: "قررت خضوع اللاعبين للاستشفاء قبل مواجهة طنطا وسأنظر في عملية التدوير".

وبالتالي قد يتكون تشكيل الزمالك أمام طنطا من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالشافي.

الوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد أوناجم، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

يُذكر أن الزمالك جمع 18 نقطة في 10 مباريات بعد تحقيق الفوز الأول في آخر أربع جولات بالدوري المصري، ليحتل حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب، خلف الأهلي المتصدر وفي جعبته 27 نقطة بالعلامة الكاملة ولديه مباراة أقل.