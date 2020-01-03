غداً.. اهلي 2001 يحل ضيفاً علي الاتحاد السكندري ببطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ ضيفاً على الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ٢٠ من بطولة الجمهورية.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام الاتحاد وتحسين موقفه في البطولة، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الزمالك بثنائية نظيفة.

وأكد أحمد سراج المدير الفني للفريق أن البطولة لم تنته بعد، والمنافسة ما زالت في الملعب، مشدداً على أن لاعبيه يسعون بقوة لاستعادة تألقهم خلال المباريات المقبلة خاصة أنهم أبطال الموسم الماضي ويطمحون في الحفاظ على اللقب.

ويمتلك الأهلي ٣٤ نقطة في

رصيده جمعها من الفوز في ١١ مباراة والهزيمة في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، مسجلاً ٣٢ هدفاً مقابل ١٥ هدفاً في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا إداريا ومحمد إمام طبيبا، وإبراهيم خاطر أخصائيا للتدليك.