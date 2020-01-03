قائد يد الأهلي يؤدي تدريبات تأهيلية خاصة

يؤدي إسلام حسن، كابتن الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تدريبات خاصة في إطار برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من الإصابة.
ويؤدي إسلام حسن تدريبات حركة خفيفة بعيدا عن موضع إصابة الكتف التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني واضطرته الى إجراء عملية جراحيةبالإمارات خلال الأيام الماضية.
ويحرص الجهاز الفني على متابعة حالة اللاعب الذي يخضع لفحوصات مستمرة؛ للتأكد من درجات تعافيه، في ظل حاجته لفترة طويلة قبل العودة الى التدريبات بصورة طبيعية.
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