برنامج بدني مكثف ليد الأهلي استعداداً لعودة الدوري

قرر السويدي أولا ليندجرين، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، وضع برنامج بدنى مكثف لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة بعد فترة الراحةالتي حصلوا عليها.
وقرر ليندجرين رفع الحمل البدني خلال الأيام المقبلة، حيث يعود الفريق غدا السبت الىاستئناف تدريباته في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
ويسعى الجهاز الفني للارتقاء باللياقة البدنية للاعبين، والوصول بالجميع إلى أفضل مراحل الجاهزية قبل استئناف المسابقة.
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