الأهلي يستقر علي موعد العودة من زيمبابوي بعد لقاءبلاتينيوم

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم المقرر لها 11 من ذاتالشهر في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وبات من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي زيمبابوي في اليومالتالي للمباراة على أن تصل إلى القاهرة في الموعد السابق ذكره.
يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول بمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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