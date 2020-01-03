غداً.. معسكر مغلق للاهلي إستعداداً للقاء اف سي مصر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا السبت استعدادًا لمواجهة «إف سي مصر» المقرر لها بعد غد الأحد ضمن الجولة 12 من الدوريالعام.
ويخوض الأهلي مرانه اليوم في الواحدة ظهرًا استعدادا لمواجهة اف سي مصر التي يسعي فيها الفريق لمواصلة انتصاراته المحليةوالوصول إلى النقطة 30 والحفاظ على صدارة الدوري.
يذكر أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة إف سي مصر، عقب انتهاء المران الرئيسي غدًا السبت وبعدها الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.
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