أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية النيجيري جونيور أجايي للوجود في الحسابات الفنية الخاصة بمباراة إف سي مصر، المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن الجولة 12 منمباريات الدوري العام.
أضاف، أن النيجيري أجايي تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بقوة في المران الجماعي أمس وبات جاهزًا للتواجد في الحسابات الخاصةبمباراة إف سي مصر.
يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا السبت، عقب انتهاء المران الرئيسي الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لخوض المباراة العاشرة في الدوري.
يمتلك الأهلي 27 نقطة في الدوري بعد الفوز في تسع مباريات، يحتل بها صدارة المسابقة المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية أجايي لمباراة إف سي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.