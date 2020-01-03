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الأهلي يعلن جاهزية أجايي لمباراة إف سي مصر

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 أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية النيجيري جونيور أجايي للوجود في الحسابات الفنية الخاصة بمباراة إف سي مصر، المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن الجولة 12 من

مباريات الدوري العام.

 أضاف، أن النيجيري أجايي تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بقوة في المران الجماعي أمس وبات جاهزًا للتواجد في الحسابات الخاصة

بمباراة إف سي مصر.
 يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا السبت، عقب انتهاء المران الرئيسي الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لخوض المباراة العاشرة في الدوري.

 يمتلك الأهلي 27 نقطة في الدوري بعد الفوز في تسع مباريات، يحتل بها صدارة المسابقة المحلية.

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