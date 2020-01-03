عبدالحفيظ وعدلي يسبقان بعثة الأهلي إلى زيمبابوي فجر الثلاثاء

استقر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري بالفريق، على السفر، فجر الثلاثاء المقبل، إلى زيمبابوي؛ للاطمئنان على ترتيبات إقامة بعثة الفريق كافة هناك؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم، المقرر لها يوم 11 يناير

الجاري، في مدينة بولاوايو.

يرغب عبدالحفيظ وعدلي في الاطمئنان على إقامة الفريق وملاعب التدريب والانتقالات والظروف كافة المحيطة باللقاء قبل وصول البعثة إلى زيمبابوي.

تشهد رحلة عبدالحفيظ وعدلي إلى زيمبابوي الهبوط ترانزيت في

مطار أديس أبابا الأثيوبي، وبعدها ترانزيت آخر في لوساكا بزامبيا، قبل الوصول إلى العاصمة هراري، ومنها إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء.

كان الجهاز الفني للأهلي حدد فجر الأربعاء المقبل موعدًا للسفر إلى زيمبابوي استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.