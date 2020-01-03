كارتيرون يبحث عن حل لأزمة غياب طارق حامد وساسي أمام طنطا

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لإيجاد بديل للثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي نجمي وسط الفريق.
يغيب اللاعبان عن مباراة الفريق المقبلة أمامطنطا، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري الممتاز بداعي الإيقاف، بعد أن تعرض طارق حامد للطرد في مباراة أسوان أمس الخميس، بينما تلقي فرجاني ساسي الإنذار الثالث له خلال مباريات الموسم الجاري.
علق كارتيرون عقب نهاية مباراة أسوان على غياب لاعبيه قائلًا: "سنفتقد ساسي أيضًا للإيقاف وليس طارق حامد فقط، ولكننا سنعوض ذلك".
أضاف: "الفريق بالكامل جاهز لتعويض غياب ساسي وطارق حامد".
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