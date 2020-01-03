مدرب لايبزيج يستبعد فوز فريقه لهذه الأسباب

أستبعد يوليان ناجلزمان، المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني، فوز فريقه في الوقت الحالي بأول بطولة دوري له رغم تصدره جدول المسابقة.

وأعرب ناجلسمان عن اعتقاده بأن فريقه ليس مؤهلاً بعد للفوز بالبطولة، وقال في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: ” لا يزال يتعين علينا أن نطور أنفسنا، فنحن في الوقت الحالي لسنا جيدين بالقدر الكافي لأن نصبح البطل”.

وعزا ناجلسمان32/ عاماً/ تصدر فريقه في مطلع الدور الثاني من البطولة إلى أن “الكثيرين أفتقدوا الأداء الذي في إمكانهم”.

ورأى ناجلسمان أن على فريقه أن يفوز على بايرن ميونخ، صاحب الأرقام القياسية من البطولات، وبوروسيا دورتموند في الدور الثاني من البوندسليجا حتى يتمكن لايبزيج من حصد أول بطولة دوري في تاريخه ” وإلا فإن الأمر سيكون صعبا في نهاية الموسم”.

كان لايبزيج تعادل مع الفريقين في مباراتي الدور الأول من البطولة.

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وقال لايبزيج إن بوروسيا مونشنجلادباخ وشالكه مرشحان أيضاً للفوز بالبطولة.

ويتصدر لايبزيج الجدول بـ37 نقطة جمعها في 17 مباراة، ويليه في الترتيب مونشنجلادباخ بـ35 نقطة وبايرن بـ33 نقطة ثم دورتموند بـ30 نقطة.

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