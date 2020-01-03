كولوسيفسكي ينضم إلى صفوف يوفنتوس اعتباراً من الموسم المقبل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي مساء الخميس أنه تعاقد مع اللاعب الشاب الموهوب ديان كولوسيفسكي لينضم إلى الفريق في الموسم المقبل قادماً من أتلانتا في صفقة قيمتها 35 مليون يورو (1ر39 مليون دولار).

وتعاقد يوفنتوس مع لاعب خط الوسط المهاجم كولوسيفسكي 19/ عاماً/ حتى يونيو 2024، ولم يكشف عن تفاصيل العقد.

وسيواصل كولوسيفسكي اللعب في الفترة المتبقية من الموسم الجاري، ضمن صفوف بارما، الذي ضمه من أتلانتا على سبيل الإعارة في يوليو الماضي.

وقال كولوسيفسكي في مقطع فيديو نشره يوفنتوس “لم يكن من الممكن أن تأتي بداية أفضل من هذه للعام الجديد. هو يوم مُهم للغاية بالنسبة لي ولأصدقائي وعائلتي وكل من عملوا معي.”

وولد كولوسيفسكي في السويد لأبوين من مقدونيا ، واستدعي في نوفمبر الماضي لأول مشاركة له مع المنتخب السويدي.

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وكان كولوسيفسكي قد أنضم إلى فريق الشباب بنادي أتلانتا عام 2016، وشارك في ثلاث مبارياته مع الفريق الأول بالنادي في الموسم الماضي.

وبعد الأنضمام إلى بارما بعقد الإعارة، أستعرض اللاعب سرعة ومهارات فنية عالية وقد سجل للفريق أربعة أهداف وصنع سبعة أهداف أخرى.

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