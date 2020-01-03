أستون فيلا يعلن غياب توم هيتون وويسلي عن الملاعب حتى نهاية الموسم

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي اليوم الجمعة غياب توم هيتون وويسلي عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم، بسبب الإصابات.

وتعرض اللاعبان للإصابة خلال الشوط الثاني من المباراة التي أنتهت بفوز الفريق على مضيفه بيرنلي 2 / 1 مساء الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد الفحوص الطبية، تأكد معاناة اللاعبين من إصابة في أربطة الركبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموسم هو الأول لكلا اللاعبين مع أستون فيلا الذي تعاقد مع هيتون من بيرنلي ومع ويسلي من كلوب بروج، في الصيف الماضي.

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وسجل ويسلي، الذي انضم لأستون فيلا في صفقى قياسية بالنسبة للنادي، ستة أهداف خلال 22 مباراة في كُل المسابقات، وقد أستدعي للمنتخب البرازيلي.

أما هيتون، فقد شارك في 20 مباراة من إجمالي 21 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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