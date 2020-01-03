اونلاين | «كورة لايف» TODAY el helalمشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش PLUS بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف» TODAY el helalمشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش PLUS بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الهلال بنتيجة كبيرة بل وتاريخية على نظيره العدالة بنتيجة سبعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقان ضمن منافسات عاشر جولات الدوري السعودي للمحترفين، ويخوض الهلال مساء اليوم الجمعة واحدة من أهم مبارياته عندما يحل ضيفاً على الفيبصلي، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

عودتنا مباريات الكؤوس دائماً أن تكون حافلة بالمفاجآت، وهذا ما دل عليه الموسم الماضي عندما أقصى فريق التعاون نظيره زعيم آسيا في الدور نصف النهائي بنتيجة كبيرة وغير متوقعة، ويأمل المدير الفني لوشيسكو أن يعيد اللقب الغائب عن خزائن الهلال .

لن تشهد قائمة الهلال المستدعاة لمواجهة الفيصلي أي غيابات بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الأوراق أمام المدرب الذي يسعى لبلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

مباراة الهلال والفيصلي مباشر

ويقدم لزواره رابط مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة السعودية الرياضية 1 بأداء صوتي للمعلق مشاري القرني، وتنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:50 بتوقيت القاهرة، 8:50 بتوقيت أبو ظبي.

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو على ذات التشكيل المُعتاد عليه منذ بداية الموسم، حيث سيدفع بالمعيوف في حراسة المرمى، ومن أمامه البليهي وهيون سو في الدفاع.

تشكيلة الهلال أمام الفيصلي

عبد الله المعيوف ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

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جوستافو كويار – عبد الله عطيف

سالم الدوسري – سيباسيتان جيوفينكو – كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميس

تشكيلة الفيصلي أمام الهلال

مصطفى ملائكة

محمد قاسم النخلي – إيجور روسي – رافائيل سيلفا – خالد الغامدي

كاليم هايلاند – رولي بونيفاسيا

لويزينهو – يوسف الجبلي – خالد الكعبي

ويليام دي أوليفيرا