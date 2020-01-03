رياضة | أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسؤولو الزمالك، على مخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم، لحسم استبدال مقعد كهربا، الذى وقع مؤخرًا للأهلى، من خلال الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وجاء طلب الزمالك فى مستهل انطلاق فترة الانتقالات الحالية، لرغبة مسؤولى الأبيض فى ضم لاعب جديد بدلاً من كهربا.

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وتمسك مسؤولو الزمالك، بالأحقية فى امتلاك استبدال بدلاً من كهربا، حيث يرى مسؤولو النادى إن الزمالك مر بظروف قهرية بشأن اللاعب الذى رحل عن الفريق رغم امتداد عقده.

وكان اتحاد الكرة رفض زيادة مقاعد الاستبدال، وتمسك مسؤولو الأبيض باستبدال مقعد كهربا، لذا تمت مطالبة الجبلاية بالعودة إلى فيفا لحسم المسألة قبل تصعيد مسؤولى القلعة البيضاء للأمر.

يذكر أن كهربا رحل عن الفريق الصيف الماضي، بعدما قام بفسخ تعاقده مع الزمالك، لينتقل للدوري البرتغالي، ثم عاد إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.