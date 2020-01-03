رياضة | السيتي ويوفنتوس ضمن 5 أندية تصارع برشلونة على صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيتي ويوفنتوس ضمن 5 أندية تصارع برشلونة على صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب العديد من الأندية الأوروبية في ضم صفقة برشلونة المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

ويسعى برشلونة الإسباني في التعاقد مع داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي في الفترة المقبلة.

وذكر موقع ‘‘كالتشيو ميركاتو‘‘ الإيطالي، أن 5 أندية من عظماء أوروبا يركضون خلف داني أولمو، وليس برشلونة فقط.

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ويعد أولمو برشلونة هدفا هاما للفريق الكاتالوني، ويتصارع على ضم اللاعب عدد من الأندية وهم يوفنتوس، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، إيه سي ميلان وأتلتيكو مدريد.

ويرتبط داني أولمو بعقد مع دينامو زغرب حتى يونيو 2021، وزعمت وسائل الإعلام الإسبانية في الأيام الأخيرة أن برشلونة أرسل عرضًا رسميًا لجلبه للكامب نو.

وفي الوقت نفسه، اعترف اللاعب إنه يريد مغادرة فريقه الكرواتي في سوق يناير للوصول إلى بارسا حتى يكون قادرًا على المشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس أمم أوروبا عام 2020 بالصيف المقبل.