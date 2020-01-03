رياضة | خاص.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار بسبب هندريك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار بسبب هندريك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حقيقة ما تردد حول توقيع أي عقوبات جديدة على النادي، بسبب البرازيلي هندريك هيلكمه لاعب الفريق الأسبق.

وأشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، إلى قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع عقوبة جديدة على النادي الأهلي في قضيته مع اللاعب وتقدر بمبلغ مليون دولار، بعد فسخ التعاقد.

ونفى مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، ما تردد بشأن هذا الموضوع أو هناك أي عقوبات جديدة على النادي في تلك القضية.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته: "العقوبة الموقعة على النادي، هي من شهر سبتمبر الماضي، والنادي طالب بحيثيات الحكم من أجل متابعة القضية وهو لم يحدث حتى الآن".

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واختتم المصدر، "الأهلي يتواصل مع المحامي مونتيري، من أجل متابعة تلك القضية والحصول على حيثيات الحكم ومتابعة الاستئناف على العقوبة".

وكان الاتحاد الدولي "فيفا"، أصدر عقوبة ضد النادي الأهلي في شهر سبتمبر الماضي، تُقدر بمبلغ 990 ألف دولار، بسبب البرازيلي هندريك هيلمكه لاعب الفريق الأسبق، نظرًا لإنهاء عقد اللاعب دون الوصول لاتفاق بين الجانبين.

وكان الأهلي تعاقد مع هندرك في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2014 - 2015 إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجانًا بعد استغناء النادي الأحمر عن خدماته.