رياضة | الغندور يهدد بالاستقالة من منصبه بسبب تصريحات مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغندور يهدد بالاستقالة من منصبه بسبب تصريحات مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، غضبًا شديدًا عقب تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والمطالبة بتحكيم أجنبي لإدارة مبارياته بالفترة المقبلة.

وسجل الغندور، اعتراضه الشديد لدى عمرو الجنايني، بسبب تصريحات رئيس الزمالك، رافضًا فكرة دخول التحكيم الأجنبي إلا في مباريات القمة، مؤكدًا أنه هناك قاعدة تحكيمية في مصر، ولا يمكن التشكيك في ذممهم أو التقليل من قدراتهم الفنية.

وأكد الغندور خلال حديثة مع الجنايني، أنه في حال دخول أي حكم أجنبي لأي مباراة بالدوري المصري سوى لقاء القمة، سيقوم بإعلان استقالته فورًا.

وكان مرتضى منصور، اعترض على القرارات التحكيمية للحكم طارق سامي والذي أدار مباراة الفريق أمس الخميس ضد أسوان، على ملعب القاهرة الدولي وفاز بها الفارس الأبيض بهدفين دون رد، لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.