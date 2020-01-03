رياضة | شرط الإسماعيلي للعفو عن باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط الإسماعيلي للعفو عن باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالمثول للتحقيق في النادي ومحاولة إنهاء الأزمة التي أُثيرت مؤخرًا.

وكان المحمدي، رفض الخضوع لجلسة التحقيق الأولى بعدما أصدر تصريحات نارية ضد مجلس الإدارة وإعلان الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقرر مجلس الدراويش، توقيع عقوبة مالية تُقدر بمبلغ 200 ألف جنية على اللاعب بعد رفض التحقيق، بالإضافة إلى إستمرار توقيع الغرامات والعقوبات في حال عدم الحضور للتدريبات.

وتواصل بعض من مسؤولي الإسماعيلي، خلال الساعات الماضية من أجل إقناعه بالخضوع للتحقيق في المرة الثانية، مع وعده بإلغاء العقوبة الموقعة بسبب التحقيق الأول، مع إيجاد حلول لإرضاء جميع الأطراف وعودة الأحداث لطبيعتها.

واعترض المحمدي، على سياسة إدارة النادي وطريقة التعامل، ليقرر مقاطعة التدريبات وإعلان الرحيل في الشتاء للدوريات الخليجية.