رياضة | مانشستر يونايتد يخطط لضم صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطط لضم صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عن اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع مهاجم سيلتيك، الفرنسي أودسون إدوارد، في يناير لتعزيز الخط الأمامي.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن الشياطين الحمر أعجبوا بالمستويات التي قدمها صاحب الـ 21 عامًا هذا الموسم، بعدما سجل 12 هدفًا في 16 مباراة لعبها مع سيلتيك في الدوري الاسكتلندي.

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ويتطلع النرويجي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، للتوقيع مع مهاجم صريح، حيث عانى الفريق بسبب عدم تعويض البلجيكي روميلو لوكاكو بالشكل المطلوب.

وأكملت صحيفة ديلي ميل، أن اليونايتد يعتقد أن إدوارد هو الشخص المناسب لتقوية هجوم الفريق وزيادة فعَّاليته.