رياضة | جماهير برشلونة تنقلب على نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير برشلونة تنقلب على نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن انقلاب جماهير برشلونة على النجم الفرنسي عثمان ديمبلي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه من خلال الاستفتاء الذي قامت بعمله، فإن 3 من كل 4 بجماهير برشلونة يرغبون في أن يتخلى النادي الكتالوني عن ديمبلي ويعرضه للبيع.

وتابعت الصحيفة، أن غضب الجماهير يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، فلا أحد يعرف إذا كان ديمبلي سيصبح رائعًا في المباريات أم سيفقد إحدى الكرات بشكل مستفز.

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وقالت الصحيفة إن ديمبلي قبل مباراة بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، اعتنى بطعامه مع الحصول على الراحة اللازمة وخوض التدريبات بشكل جيد، بالإضافة إلى اتباع تعليمات الأطباء، ورغم ذلك تعرض لإصابة خلال أول نصف ساعة من اللقاء.

وأضافت أن ديمبلي سيعود للمشاركة مع برشلونة في غضون شهر، وسيقرر وقتها المسؤولون والجماهير إما دعمه مرة أخرى أو التخلي عنه.

واختتمت الصحيفة، أن برشلونة ينتظر أن يدفع تشيلسي أو مانشستر يونايتد 100 مليون يورو، للموافقة على رحيل ديمبلي إللى البريميرليج.