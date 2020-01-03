شكرا لقرائتكم حسين الشحات يزين قائمة الأهلى قبل لقاء اف سى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود حسين الشحات لاعب الاهلي لقائمة الفريق في مباراة إف سي مصر المقرر لها السابعة والنصف من مساء بعد غد ، الأحد، في الجولة الـ12 للدوري بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة التي حرمته من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وكذلك من مباراة المقاصة يوم الأربعاء الماضي ببطولة الدوري التي فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة ،وبات الشحات لائقاً من الناحية الطبية بنسبة كبيرة لمواجهة إف سي مصر التى ستقام على ملعب القاهرة الدولي وأن كان ذلك سيتحدد خلال مران الفريق .

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة أمس الأول الأربعاء بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء أمس الأول الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الثنائي حسين الشحات وجونيور أجايي يقتربان من المشاركة في مباراة لتدعيم الفريق هجوميًا، خاصة أن الأهلي في أمس الحاجة لجميع عناصره؛ من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات المحلية"وأشار إلى أن الجهاز الفني سيطمئن من خالد محمود، طبيب الفريق، على موقف الثنائي، ومدى إمكانية لحاقهما بمباراة إف سي مصر، مؤكدًا أن هناك متسعا من الوقت لتجهيزهما قبل مواجهة الأحد المقبل.

ويعاني جونيور أجايي من الإجهاد في العضلة الخلفية، في حين يعاني حسين الشحات من الإصابة في العضلة الضامة، حيث غاب الثنائي عن قائمة الأهلي في مباراة مصر المقاصة الأخيرة، ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه التاسع على التوالي أمس على مصر المقاصة بهدفين دون رد.